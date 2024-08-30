Автопробег Артюхова-2024: честный разговор о школьниках и самолётах

В шестой раз проехал губернатор Дмитрий Артюхов по городам и районам ЯНАО за рулём автомобиля. Особенностью «Честного маршрута»-2024 был акцент на подготовке к празднованию юбилеев Ноябрьска и Нового Уренгое, а также большое количество вопросов от жителей о связи с ямальцами, которые находятся в зоне спецоперации.

Программа губернатора традиционно насыщена событиями – совещания с муниципальными чиновниками, посещение строящихся и новых объектов, совещание с участниками СВО и их родственниками, а также встречи с жителями, на которых губернатор каждый раз держится спокойно, уверенно и доброжелательно.

Новые члены команды

Поездка совпала с назначением глав в Новом Уренгое и Пуровском районе. Трансфер власти случился в этих муниципалитетах после отставки и ареста экс-мэра Нового Уренгоя Андрея Воронова. Поэтому для губернатора, очевидно, было важно показать, что новые главы одобрены им лично, что он им доверяет и что ничего не изменится в развитии этих территорий.

Поэтому Антон Колодин и Кирилл Трапезников получили хорошие рекомендации от губернатора публично – инаугурация глав прошла на встречах с населением.

Главные темы

Одним из главных заявлений стало сообщение г-на Артюхова о том, что он договорился с главой «Ютэйра» Андреем Мартиросовым о реконструкции аэропорта Ноябрьска. Подробности пока не озвучены. Однако г-н Артюхов сообщил, что на проект может потребоваться около 5 млрд рублей.

Вместе с этим есть и другая новость – рассматривается вопрос закрытия аэропорта Тарко-Сале. Полёты из него дорого обходятся бюджету из-за низкого пассажиропотока, объяснил г-н Артюхов. Во время автопробега из правительства РФ пришла информация о том, что статус аэропорта понижен. Он стал посадочной площадкой. Аэропорт расположен в 200 км от Нового Уренгоя, где функционирует новый аэровокзал. Дмитрий Артюхов пообещал пуровчанам сделать более комфортным вокзал в Пуровске, чтобы можно было на поезде добраться до современного аэровокзала в Новом Уренгое. «Когда взлетает самолёт из Тарко-Сале, в каждом вылете свыше миллиона рублей субсидий. Когда он взлетает из Уренгоя – нет ни копейки субсидий. Когда дорога была отвратительная до Уренгоя, было понятно, что неправильно людей отправлять на машине. Дорога сегодня до Уренгоя стала лучше», – пояснил логику управленческого решения глава округа.

Ещё одним лейтмотивом поездки стало создание старшей школы.

Например, в Губкинском проект стартовал в прошлом году. Тут школу с названием «Высотка» запускали во время «Честного маршрута». За год вскрылась проблема – школа рассчитана на меньшее число старшеклассников, ученикам тесно. Но предстоящий учебный год тревожит родителей и педагогов ещё больше – число учеников 10 и 11 классов продолжает расти. Более того, многие из тех, кто после 9 класса хотел поступить в колледж, не смогли этого сделать, они вернутся на школьную скамью. Губернатору предложили перевести «старшую школу» в новое здание, которое пока только строится. Это заставило Дмитрия Артюхова немного изменить планы и заехать на стройку.

«Четырёхэтажное здание на 800 мест возводим на месте бывшей деревянной одноэтажной школы. Темп хороший – готово больше половины», – написал в своём аккаунте глава региона.

Жителям он предложил самим решить, где будут учиться старшеклассники, так что очевидно, вопрос пока подвис в воздухе.

Похожая проблема в Ноябрьске. Тут проект создания «старшей школы» отложили до завершения строительства нового учебного заведения в 8 микрорайоне. Как только глава региона опубликовал анонс о прибытии в Ноябрьск, жители в комментариях сообщили ему о том, что темпы на стройке очень низкие. И это тоже стало поводом для того, чтобы незапланированно посетить площадку. Обнаружились проблемы: подрядчик «Тюменьтел» работает медленно, сроки сорваны. Школу должны были построить ещё весной 2024 года.

«Тот темп, который сейчас, мне очевидно говорит, что вы не справитесь. Опыт такой с вами, к сожалению, есть. 31 декабря контур весь закрыт, если нет – уходите с объекта и отвечайте за другие задачи», – поставил ультиматум глава региона застройщику. Подрядчик согласился усилить команду на стройке и обещал уложиться до нового года.

Во время этой поездки г-н Артюхов обозначил старт проекта «школы ступеней» в Надыме – старшеклассников соберут в школе №3. Ранее этот вопрос в городе тоже вызывал много споров. Родители были недовольны тем, что дети среднего звена вынуждены будут обучаться в две смены из-за того, что ученикам 10- и 11 класса нужна отдельная школа.

В числе непростых вопросов поездки можно назвать и акцию работников «Ямалкоммунэнерго» – представители этого предприятия выступили в трёх городах ЯНАО, заявив о низкой зарплате и большой текучести кадров. Зарплаты на предприятиях ТЭК гораздо выше, чем в коммунальной отрасли. Из ЖКХ сотрудники переходят в нефтегазовый сектор. Дмитрий Артюхов отметил, что проблему будет обсуждать с руководством ЯКЭ (конечные владельцы – бизнесмены Алексей Бобров и Артём Биков). Однако он предупредил, что это, скорее всего, отразится на платёжках ямальцев. «Вы знаете про тарифное регулирование. Конечно, это всё в итоге выливается в платежи всех нас. Но действительно всё дорожает. И мы видим, как меняются продуктовые наборы и зарплаты», – отметил губернатор.

Значимым событием стало открытие губернатором в Новом Уренгое радиологии. Объект долгожданный – до этого онкобольным приходилось ездить на лучевую терапию в другие регионы. Дмитрий Артюхов отказался от торжественной церемонии. Как рассказал собеседник в правительстве округа, несмотря на важность объекта, сейчас не время для празднеств.

Кстати, эта тема поднималась публично в Муравленко – люди попросили отменить дорогостоящие концерты «звёзд» и направить деньги на помощь бойцам. По словам главы региона, муниципалитетам предложат пересмотреть программы праздников для того, чтобы было меньше приезжих артистов.

Что дальше

Все вопросы и поручения, озвученные ямальцами, возьмут в работу. Такая система уже выстроена за шесть лет поездок губернатора, уточнили в пресс-службе главы региона.

Любопытно, что в конце поездки г-н Артюхов признался – люди на встречах перестали поднимать глобальные вопросы. «Встречи поменялись. Я не могу сказать, что они дают мне такую же обратную связь нужную для решения каких-то вопросов, как это было раньше. Во многом, потому что многие проблемы уже решены. Странно ждать супер-диалога от тех, с кем мы уже так близко знакомы. <…> Первое время у нас были эмоции от нашего знакомства, а теперь уже домашняя встреча какая-то», – сказал чиновник.

Однако в окружении г-на Артюхова отмечают – отменять такой формат глава округа пока не намерен. Актуальность поездок подтверждают и политологи. Жителям важна открытость губернатора, даже если проблемы потеряли вою остроту.

«Вопросы от жителей – не главная задача губернатора в этих поездках, одна из основных, но не главная. Губернатор проезжает по территориям, сам смотрит качество дорожного покрытия, оценивает управленческие решения, реакцию руководителей на вопросы и проблемы. Весь проект «Честный маршрут» построен на гармоничном слиянии различного рода форматов общения. Немаловажную роль играют собственные наблюдения главы региона», – отмечает политолог Александр Безделов. И продолжает: обилие личных вопросв – это тенденция, актуальная для всех регионов. «Со временем вопросы от граждан становятся более приземлёнными, они касаются конкретной семьи, конкретного двора, микрорайона, это отмечается на многих «прямых линиях». На мой взгляд, это не отражает реальную усталость граждан или ненужность проекта. Он не исчерпал пока себя. И вряд ли в ближайшее время исчерпает. Проблемы территории в целом присутствуют и никуда не денутся», – заключил эксперт.

Салехард, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube