Губернатор Ямала Артюхов ответил на просьбу отменить поп-концерты и передать деньги бойцам СВО

Губернатора Ямала Дмитрия Артюхова попросили отменить дорогостоящие концерты на день города и направить освободившиеся средства на помощь ребятам в зоне СВО. Вопрос задала жительница Муравленко Елена Потоцкая.

«42 года я здесь проживаю. День города – это очень хорошо. Но мне бы хотелось, чтобы мы провели день города в кругу семьи. Большую часть этих денежных средств направить нашим пацанам. Мы устраиваем каждую пятницу «стольник». Позорище. По сто рублей собираем на всё. Было ключевое слово, когда парни говорят: «Нам помогают люди». Меня весь город поддержит. Закупить ребятам всё – закупить элементарные конфеты, РЭБ, квадрокоптеры», – сказала женщина и продолжила, когда губернатор попробовал её перебить и ответить на вопрос. «У нас маленький город, а какая у нас Аллея славы уже там? Только смотришь вдаль»,– отметила жительница.

«С вами я полностью согласен. И простые люди помогают, и государство помогает. Несколько миллиардов рублей за последнее время выделили на РЭБы. Я вчера подписал документы на 290 миллионов. Мы реально делаем, но об этом громко не говорим», – рассказал глава округа про помощь бойцам.

Далее г-н Артюхов объяснил свою позицию по приглашению «звёзд» на дни города.

«Касаемо праздника. Я категорически против безумного веселья, артистов, которые будут полуголыми плясать. Но если это то, что нас объединяет, народные песни, которые сплочают людей, ну, нельзя отказаться от всего. Должен быть баланс. В конце концов, это праздник наших промысловиков. Это день газовой промышленности. Нужно находить здравое решение. Мы не должны устраивать такие праздники, которые будут бросаться в глаза, вызывать полнейшее непонимание», – поделился своими мыслями глава ЯНАО.

«Городские коллективы готовятся, хотят порадовать людей. Приезжие артисты, согласен, мы должны их минимизировать. Когда узнал, что у нас праздники планируются, честно говоря, хотел всё отменить. Особенно на фоне курских событий. Но коллеги говорят, что там такой договор подписан, что мы все деньги потеряем. Наверное, надо было подумать главам чуть раньше. Мы можем отказаться, но нам деньги не вернут. На будущее мы должны сделать эту работу», – отразил ещё одну стороны отмены концертов Дмитрий Артюхов.

Ранее именно об этом говорили в мэрии Ноябрьска, когда объясняли, почему не отменяют дорогостоящие концерты приезжих «звёзд».

Муравленко, Наталья Ефремова

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