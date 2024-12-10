Губернатор Ямала Артюхов высказался против сокращения трат на украшения к Новому году

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов попросил глав экономить на приезжих артистах и оплачивать их выступления из спонсорских средств. Об этом глава региона сообщил на «прямой линии». Он также сообщил, что города и посёлки к новому году украшать необходимо и от этих расходов округ отказываться не будет.

Вопрос о расходах на украшения и поп-звёзд задали журналисты. «Ямальцы сетуют на расточительство, много новогодних трат. Ещё говорят о том, что московских артистов не надо дорогостоящих приглашать, эти деньги можно было потратить на что-то полезное», – озвучил частые комментарии от ямальцев в соцсетях журналист «Ямал Медиа».

Губернатор сравнил траты на новогодние украшения и помощь бойцам СВО. Ранее похожую аналогию проводила жительница Муравленко, которая просила губернатора сократить расходы на праздники.

«Вопросы благоустройства несопоставимы в денежном эквиваленте с помощью участникам СВО. В сотни раз отличаются цифры. Помощь военнослужащим измеряется миллиардами, ёлки – это несколько миллионов рублей. Мы живём на Крайнем Севере, у нас долгие северные ночи. И чтобы дети, в том числе дети наших защитников, чувствовали атмосферу праздника, пусть города украшаются», – сказал глава Ямала.

Далее он заявил, что экономить всё-таки планируют, но на артистах.

«Нам не нужны приезжие дорогостоящие артисты, которые часто неуместны. При этом давайте говорить прямо, у нас следующий год юбилейный в трёх городах: окружной столице 430 лет, Ноябрьску и Новому Уренгою 50 лет. В ходе праздничных мероприятий в первую очередь должны выступать местные коллективы. Но где-то, понимая, что это крупные даты. мы пригласим известных артистов, тех, кто не вызывает споров в обществе. Точно не будем тратить на это бюджетные деньги. Найдутся спонсоры, которые поддержат того или иного артиста». – заключил лава региона.

Ранее г-н Артюхов уже говорил о том, что он «категорически против безумного веселья, артистов, которые будут полуголыми плясать».

Салехард, Наталья Ефремова

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