В правительстве ЯНАО прокомментировали многомиллионные закупки новогодних украшений

В правительстве Ямала сообщили, что в городах округа «частично обновят» новогодние украшения. А вот для посёлков будут закупать больше фигур и гирлянд, чем обычно.

«На Ямале началась подготовка к Новому году. Большая часть уличных украшений была закуплена в прошлые годы. В этом году особое внимание уделят отдаленным населённым пунктам округа. Новые арт-объекты и иллюминация появятся в удаленных микрорайонах, посёлках, деревнях и селах Надымского, Пуровского, Тазовского, Шурышкарского и Ямальского районов», – сообщили в пресс-службе губернатора ЯНАО.

Там привели примеры: в селе Халясавэй на центральной площади установят светящиеся фигуры «Белый мишка на льдине», «Варежка» и «Семья оленей». В Ханымее появятся фигуры Деда Мороза и Снегурочки, саней, фонаря и новогодней игрушки. В сквере «Лебедином» в Харампуре – подсвеченная фигура медведя. Обновят и светодиодную бахрому по всей деревне.

В правительстве упомянули и фигуры, которые должен привезти предприниматель из Санкт-Петербурга за 15,4 млн рублей в Надым: арт-объекты установят на набережной Оруджева, а тёплую остановку возле школы искусств украсят новогодней конструкцией в виде большой коробки с подарком.

Чиновники в Салехарде закупили украшений на 19 млн рублей и покупают ещё одну партию на 18,2 млн рублей. Как пояснили в правительстве округа, в городском саду установят светящиеся фигуры нарт, чума и символа города – лисы. Дополнительно подсветят деревья в горсаду и парк качелей на улице Ленина. Новогодние ёлки установят на улицах Деповская, Чкалова, Богдана Кнунянца, на площади перед арт-резиденцией.

Салехард, Наталья Ефремова

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