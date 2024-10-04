Новую закупку новогодних украшений объявили власти Салехарда на 18 млн рублей

Мэрия Салехарда закупает новую партию новогодних украшений на 18,2 млн рублей. Чиновникам нужны две каркасные ёлки и комплекты для оформления этих елей. Подрядчика определят на сайте госзакупок в середине октября.

Комплект для оформления ёлки в стиле «подарок» обойдётся в 4,8 млн рублей. А второй комплект будет стоить 5,7 млн рублей, если во время торгов потенциальные поставщики не снизят цену.

За доставку сотрудники мэрии столицы Ямала готовы заплатить 1,1 млн рублей. За монтаж этих новогодних изделий чиновники тоже готовы отдать коммерсантам 1,1 млн рублей.

Сделать всё это нужно до 16 декабря 2024 года.

В сентябре 2024 года чиновники Салехарда закупили украшения для горсада на 19 млн рублей – это гирлянды и светящиеся фигуры.

Салехард, Наталья Ефремова

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