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Понедельник, 9 сентября 2024, 09:01 мск

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Бизнесмен из Лабытнаннги продаст чиновникам Салехарда гирлянды и украшения на 19 млн рублей

Новогодние украшения на 18,9 млн рублей в Салехард поставит предприниматель Залина Саядян. Она стала победителем аукциона. Бизнесмен зарегистрирован в Лабытнанги.

Гирлянды и светящиеся фигуры используют для украшения городского парка.

Чиновники закупят светодиодные светильники, световой чум и световые нарты из металла с подсветкой, световой арт-объект лисица, гирлянда «народные узоры» из гибкого неона, световые фонари из гибкого неона, гирлянды на деревья, уличные светильники и гирлянду бахрома.

Салехард, Наталья Ефремова

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