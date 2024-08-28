Власти Салехарда в очередной раз закупают дорогостоящие новогодние украшения

Власти Салехарда определяют продавца, который поставит в город несколько новых дорогостоящих новогодних украшений. Гирлянды и светящиеся фигуры используют для украшения городского парка. Общая сумма закупки – 21 млн рублей. Сейчас в карточке аукциона значится, что есть поставщик, готовый продать иллюминацию за 18,9 млн рублей, но имя его пока не раскрыто. Кроме того, на аукцион поступила жалоба.

Итак, городским чиновникам нужны: светодиодные светильники, световой чум и световые нарты из металла с подсветкой, световой арт-объект лисица, гирлянда «народные узоры» из гибкого неона, световые фонари из гибкого неона, гирлянды на деревья, уличные светильники и гирлянда бахрома.

В техзадании указано, что все эти украшения нужно монтировать в городском саду (пешеходная улица Ленина). Сейчас там уже много иллюминации. А также на улице Маяковского. Тут вероятно речь о гирлянде.

В прошлом году осенью мэрия Салехарда закупала новогодних украшений на десятки миллионов рублей.

Салехард, Наталья Ефремова

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