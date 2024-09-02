Губкинский закупает световые грибы и другие новогодние украшения за 18 млн рублей

Власти Губкинского закупают новогодних украшений на 18 млн рублей. В числе приобретаемых товаров – светящиеся грибы, фотозоны, традиционные светящиеся фигурки, ограждение для ёлки, гирлянда.

Грибы, которыми мэрия решила в этом году украсить город, стоят от 620 тыс. рублей до 1 млн рублей за штуку. Они должны быть разных цветов – фиолетовый, жёлтый, синий, зелёный.

Следующий товар – фотозона в виде подарков. Её стоимость – 2,4 млн рублей. Ограждение для ели обойдётся в 1,5 млн рублей. Также нужна фигура машины и часов фаберже. На часы из бюджета уйдёт примерно 2,4 млн рублей. Также чиновники купят арки для герба, фотозоны в виде домиков, композицию северное сияние почти за 3 млн рублей, фигуры одуванчиков.

Все эти новогодние светящиеся предметы нужно доставить в Губкинский до конца ноября. Поставщика определят в середине сентября 2024 года.

Новые дорогостоящие украшения покупают и другие города, в том числе, например, Салехард.

Губкинский, Наталья Ефремова

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