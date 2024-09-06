Власти Губкинского передумали покупать светящиеся грибы и другие новогодние украшения общей суммой 18,3 млн рублей. Закупка отменена. Почему заказчик решил отказаться от праздничных фигур – неизвестно.

Как сообщало агентство «Новый День», чиновники планировали закупить фотозоны, традиционные светящиеся фигурки, ограждение для ёлки, гирлянду.

Грибы, которыми мэрия хотела украсить город, стоят от 620 тыс. рублей до 1 млн рублей за штуку.

Губкинский, Наталья Ефремова

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