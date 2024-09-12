Чиновники Губкинского второй раз пытаются купить трёхметровые светящиеся грибы

Закупка новогодних украшений, в числе которых разноцветные светящиеся грибы, объявлена чиновниками Губкинского повторно. Первый аукцион отменили без объяснения причин. Второй стартовал 10 сентября.

Максимальная сумма контракта та же – 18,3 млн рублей.

Кроме четырёх огромных грибов власти Губинского всё также намерены купить фотозоны, ограждение для ели, гирлянду, новогодние фигуры – часы Фаберже, машину, северное сияние, одуванчики.

Согласно условиям аукциона, монтаж конструкций осуществляется с 21 ноября по 05 декабря 2024 г.

Губкинский, Наталья Ефремова

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