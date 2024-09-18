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Среда, 18 сентября 2024, 13:42 мск

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Гирлянду за 17 млн рублей покупают чиновники Лабытнанги

Власти Лабытнанги покупают за 17 млн рублей декорации «Световой потолок». Если изучить документацию, то становится ясно, что это огромная гирлянда на опорах, которую установят на одной из улиц города. При этом заказчик настаивает, что закупаемая иллюминация – это «конструкция и оборудование для организации детских игровых мероприятий». Но при этом в лругом месте документации указано, что закупаются «изделия для новогодних и рождественских праздников».

«Светящийся потолок» нужно установить в ноябре 2024 года.

Источником финансирования является бюджет Лабытнанги.

Изначально власти города готовы были купить гирлянду за 20 млн рублей. В ходе торгов цену снизили до 17 млн рублей. Однако имя поставщика пока не раскрыто.

Лабытнанги, Наталья Ефремова

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