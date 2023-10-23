Местные чиновники на Ямале продолжают тратить десятки миллионов на украшения к Новому году

Городские чиновники продолжают закупать новогодние украшения на десятки миллионов рублей. Конкурсы объявили Лабытнанги, Губкинский и Муравленко.

Мэрия Губкинского готова потратить на гирлянды и святящиеся фигуры 21 млн рублей. В ходе торгов участники аукциона предложили поставить товары за меньшие деньги, однако итоги аукционы пока не подведены – точную сумму контракта назвать пока невозможно. Чиновникам нужны, например, световые консоли, фигурки фонарей, светящиеся арки, гирлянды «звёздное небо», объёмные святящиеся звёзды, фигура «мелодия», а также лазерный проектор.

Чиновники Муравленко объявили аукцион с максимальной ценой контракта в 25,3 млн рублей. За эти деньги мэрия хочет прибрести в том числе гирлянды, светящиеся ёлки, резной забор. Итоги аукциона подведут через несколько дней.

Почти 25 млн рублей тратит на светящиеся фигуры администрация Лабытнанги. За эти деньги предприниматель Парамошкин продаст чиновникам искусственную ель, светящихся снеговиков, 7 фигур светящихся елей и светящиеся цифры 4.

Ранее агентство сообщало, что чиновники Салехарда планировали потратить порядка 40 млн рублей на ёлку, шары, гирлянды, украшения и опоры освещения. Однако после публикации в прессе чиновники отказались от покупки, не объясняя причину отказа. А вот власти Ноябрьска завершили аукцион по приобретению новогодних украшений на 40 млн рублей.

Губкинский, Муравленко, Лабытнанги, Наталья Ефремова

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