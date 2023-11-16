Для ямальского села продолжают закупать новогодние украшения за миллионы

Световую фигуру за 2 млн рублей покупают чиновники для села Яр-Сале. Это конструкция, которая представляет собой цифры 2024. Подрядчика ищут на госзакупках.

Источником финансирования покупки служит бюджет Ямальского района.

Летом для села закупали гирлянды. Одна из них – за 1,5 млн рублей (изначально чиновники готовы были отдать за неё 3 млн рублей, но цена снизилась на торгах). Ещё 1,7 млн рублей планировали потратить на светодиодные нити, которыми будут украшать деревья в том же селе.

Ямальский район, Наталья Ефремова

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