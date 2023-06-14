Миллионы рублей снова тратят посёлки и города Ямала на новогодние украшения

Весной и летом 2023 года города и районы Ямала продолжают закупать гирлянды и новогодние украшения.

Так, для села Яр-Сале закупили гирлянду за 1,5 млн рублей (изначально чиновники готовы были отдать за неё 3 млн рублей, но цена снизилась на торгах). Ещё 1,7 млн рублей уйдёт на светодиодные нити, которыми будут украшать деревья в том же селе.

Новогодние фигуры – шары, ёлки, дед Мороз и так далее закупает Губкинский за 2 млн рублей.

На гирлянды и святящиеся «сакуры» для села Ныда потратят около 2 млн рублей.

Светящиеся «морские» композиции – моряки и штурвал в селе Красноселькуп обойдутся бюджету в 700 тыс.рублей.

Традиционно пик закупок новогодних украшений приходится на осень, так что это только первые траты на новогоднюю иллюминацию. В прошлом году во многих регионах развернулись общественные дискуссии вокруг предложения перестать тратить деньги на украшения в условиях нехватки обмундирования для участников СВО. Некоторые мэры поддержали общественность и отказались от трат на арт-объекты и гирлянды. Но на Ямале большинство руководителей проигнорировали этот вопрос и продолжили закупать новые украшения для территорий.

Салехард, Наталья Ефремова

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