Ямальские чиновники покупают новогодние украшения за миллионы, хотя обещали этого не делать

На Ямале муниципальные чиновники продолжают закупать новогодние украшения несмотря на то, что обещали прессе отказаться от таких расходов. В частности, надымская администрация 7 ноября сообщила агентству «URA.RU», что район украсят прошлогодними изделиями, а от приобретения новых откажутся. Но через 10 дней после этого администрация объявила аукцион на покупку светящихся шаров.

Стоимость изделия – почти 2 млн рублей. Деньги планируется потратить из муниципального бюджета.

«Арт-объект представляет собой каркасное изделие, предназначенное для декоративного оформления площадей и больших пространств. Высота: не более 1,89м, Длина: не более 6,2м», – говорится в техзадании. Итоги аукциона подведут в конце ноября.

Более того, в конце октября надымские власти завершили аукцион и 8 ноября заключили другой договор с предпринимателем на 17 млн рублей на поставку новогодних фигур – пингвины, музыканты, шар и другое.

Приуральский район также объявил новую закупку на 2,8 млн рублей. Это тоже светодиодные фигуры – ель, дед мороз и снегурочка, тоннель, олени. Источник расходов – муниципальный бюджет. Эти конструкции планируют установить в селе Белоярск. Итоги аукциона также подведут в конце ноября. Чуть ранее район купил гирлянду за 1,7 млн рублей. Также район приобрёл аналогичные светящиеся фигуры на 3,8 млн рублей в конце октября.

Решили не экономить на закупке украшений и тазовские чиновники – они покупают всё новые и новые новогодние изделия. На этот раз в посёлок Тазовский, где проживает около 8,5 тыс. человек, закупают светодиодные деревья. Цена контракта – 3,5 млн рублей. Поставщик – компания из Тюмени – ООО «ТД «Небесный свет». Кстати, эта же компания оставит в Тазовский район светодиодную ель и снеговика за 1,9 млн рублей.

В октябре тазовские чиновники выбрали поставщика новогодних украшений на 13 млн рублей – контракт заключен несколько дней назад.

Салехард, Наталья Ефремова

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