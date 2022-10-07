российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 7 октября 2022, 15:52 мск

Новости Ямал

Новости, Кратко, Популярное, Тюмень, Ямал, Югра

Посёлок Тазовский закупает новогодних украшений на 13 млн рублей

Посёлок Тазовский заказывает новогодних украшений на 13 млн рублей. Аукцион появился на сайте госзакупок 7 октября. В сумму контракта должны войти 6 видов изделий. Это украшение остановок, ограждение для ели, светодиодные качели, световая арка, светодиодная ёлка, дед Мороз и Снегурочка.

Итоги аукциона подведут в конце октября 2022 года.

Ранее администрация Тазовского района заказала сувениров на 2,7 млн рублей.

Очень крупную закупку новогодних украшений разместили власти Салехарда – на 30 млн рублей.

При этом ранее мэрии многих городов отказались от трат на новогодние гирлянды и иллюминацию, предлагая перераспределить финансирование на закупку необходимого обмундирования и вещей для мобилизованных граждан.

Тазовский, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Ссылки по теме

На Ямале чиновники в разгар мобилизации и сбора гумпомощи покупают себе сувениры на 2,7 млн рублей / Мэрия Салехарда тратит 30 млн рублей на украшения к новому году / Мэр Тобольска отказался от новогодних фейерверков

В рубриках

Ямал, Сибирь, Россия,