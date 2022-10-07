Посёлок Тазовский закупает новогодних украшений на 13 млн рублей

Посёлок Тазовский заказывает новогодних украшений на 13 млн рублей. Аукцион появился на сайте госзакупок 7 октября. В сумму контракта должны войти 6 видов изделий. Это украшение остановок, ограждение для ели, светодиодные качели, световая арка, светодиодная ёлка, дед Мороз и Снегурочка.

Итоги аукциона подведут в конце октября 2022 года.

Ранее администрация Тазовского района заказала сувениров на 2,7 млн рублей.

Очень крупную закупку новогодних украшений разместили власти Салехарда – на 30 млн рублей.

При этом ранее мэрии многих городов отказались от трат на новогодние гирлянды и иллюминацию, предлагая перераспределить финансирование на закупку необходимого обмундирования и вещей для мобилизованных граждан.

Тазовский, Наталья Ефремова

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