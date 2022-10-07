Мэрия Салехарда тратит 30 млн рублей на украшения к новому году

Власти Салехарда решили потратить 30 млн рублей на закупку новогодних арт-объектов – светящиеся шары, ёлочки, гирлянды. Закупка объявлена 6 октября, в разгар сбора гуманитарной помощи для мобилизованных и разговоров о необходимости отказаться от излишних трат на украшения.
Заказчиком выступает МКУ «Салехардская дирекция единого заказчика». В перечне – 10 видов изделий.
Подрядчика выберут в середине октября.
Ранее агентство «Новый День» сообщало о том, что приобрести украшения к празднику решили пуровские чиновники. Они закупали фигуру кролика и часов.
Салехард, Наталья Ефремова
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