В ямальский посёлок покупают новогоднюю фигуру за 4,4 млн рублей

Чиновники муниципальных администраций Ямала начали закупать дорогостоящие украшения на очередной новый год.

За 4,4 млн рублей планируют купить светящуюся фигуру часов с цифрами 2023 служащие администрации Пуровского района. Её хотят установить в посёлке Уренгой. Согласно техзаданию, композиция должна состоять из 5 частей: цифры 2023 на подиуме (расположены полукругом); механизм часов тип 1, тип 2, тип 3 и тип 4.

Источником финансирования является бюджет Пуровского района, говорится в документации закупки.

Примечательно, что точно такую же композицию покупала в ноябре прошлого года в составе огромной заявки мэрия Лабытнанги. Правда, тогда эти часы стоили 3,2 млн рублей. То есть меньше чем за год они подорожали на 1,2 млн рублей. В ноябре 2021 года поставщиком был ИП Неудахин. Кто привезёт часы в Пуровский район – пока неясно, на площадке торгов ещё не раскрыт поставщик.

Ещё одна фигура для посёлка Уренгой – полигональный серебристый кролик. За него чиновники готовы отдать 2,5 млн бюджетных рублей. «Изделие должно обладать возможностью использования технологии дополненной реальности посредством наведения камеры электронного устройства (смартфона или планшета) на конструкцию. Должен появиться видео-ролик согласованный заказчиком», – говорится в документации.

Пуровский район, Наталья Ефремова

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