Пуровские чиновники продолжают закупать дорогостоящие новогодние украшения

Администрация Пуровского района продолжает усиленными темпами готовиться к новому году. 27 сентября чиновники объявили аукцион на поставку двух уличных гирлянд. Максимальная сумма контракта – более 9 млн рублей.

Монтировать гирлянды планируют в Тарко-Сале. Чиновникам нужны гирлянды типа «световой потолок».

Ранее пуровские чиновники провели аукционы на закупку дорогостоящих светящихся новогодних фигур – часов и кролика. Часы поставит в Пуровский район предприниматель Парамошкин за 2,7 млн рублей. Кролика – ООО «Завод консолей» за 1,5 млн рублей.

Пуровский район, Наталья Ефремова

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