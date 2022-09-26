На Ямале чиновники в разгар мобилизации и сбора гумпомощи покупают себе сувениры на 2,7 млн рублей

Тазовские чиновники объявили закупку сувениров. Сразу после объявления в стране частичной мобилизации, 22 сентября, служащие администрации этого округа решили купить календари, ручки, игрушки и блокноты на 2,7 млн рублей.

Чиновникам необходимы:

– 500 календарей квартальных. Стоимость 1 такого календаря – 2,3 тыс.рублей

– 300 настольных календарей. Стоимость 1 штуки – 2,7 тыс. рублей

– 300 ежедневников. Стоимость 1 штуки 1,7 тыс.рублей.

Не смогут обойтись тазовские чиновники без 200 штук ёлочных игрушек в виде зайца. Каждая стоимостью 600 рублей. А также без сувенирных алюминиевых ручек, стоимость каждой – почти 400 рублей.

Источник финансирования этих покупок – бюджет Тазовского района. Документацию подписал управделами Василий Васильков. Итоги аукциона чиновники планируют подвести 12 октября.

Отметим, 21 сентября в России президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в связи с проведением СВО на Украине и в республиках ДНР и ЛНР. Многие регионы с начала года отправляют гумпомощь на Донбасс – пострадавшим мирным жителям, а также военным, которые несут службу. Являются ли рациональными в таких условиях траты на календари и сувенирные игрушки – вопрос.

Это не первая закупка чиновников Тазовского района, которая вызывает вопросы. В августе МУП «Тазовское муниципальное унитарное дорожно-транспортное предприятие» объявило о покупке подержанного «Лексуса» за 6,3 млн рублей. На запрос агентства «Новый День» о цели такой покупки на предприятии так и не ответили, предпочитая проигнорировать запрос. При этом спустя пару дней после публикации информации в СМИ закупки отменили.

Летом администрация Тазовского района тоже закупала сувениры, в том числе акриловые шапки, чайные пары, пакеты из дизайнерской бумаги.

Тазовский район, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»