Муниципальное предприятие Тазовского района покупает «Лексус» за 6,3 млн рублей

Нестандартную покупку делает муниципальное предприятие Тазовского района. «Тазовское муниципальное унитарное дорожно-транспортное предприятие» покупает подержанный полноприводный «Лексус» за 6,3 млн рублей. Об этом свидетельствуют данные на портале госзакупки.

Заказчику нужна машина, которая была выпущена не ранее 2016 года выпуска, не подвергавшаяся ремонту (кузовных частей и основных агрегатов), восстановлению, без внутренних и внешних дефектов, без следов механических повреждений.

Это должен быть полноприводный автомобиль с автоматической коробкой передач, который ездит на дизельном топливе.

В машине должен быть, по желанию заказчика, бортовой компьютер, круиз-контроль, обогрев сидений, парктроник, камера заднего вида, камера 360°, пневмоподвеска.

Назать поставщика должны в середине августа 2022 года.

В мае 2018 года бывший глава «Тазовское муниципальное унитарное дорожно-транспортное предприятие» Мисир Исмаилов и его заместитель Николай Жолудев были осуждены условно. Согласно фабуле дела, с помощью фиктивного контракта на поставку запчастей злоумышленники похитили порядка 7,5 млн рублей.

Сейчас предприятие возглавляет Гозеян Хачик Маратович.

Тазовский район, Юлия Фролова

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