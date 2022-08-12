МУП Тазовского района отказался от покупки «Лексуса» за 6,3 млн рублей после публикации в СМИ

Муниципальное предприятие Тазовского района отказалось от покупки подержанного «Лексуса» за 6,3 млн рублей после публикации агентства «Новый День» и официального запроса. Речь идёт о Тазовском муниципальном унитарном дорожно-транспортном предприятии. Согласно информации на сайте торгов, решение об отказе от покупки заказчик принял 11 августа 2022 года, за день до окончания приёма заявок.

Купить планировали уже бывший в употреблении автомобиль с конкретными параметрами (автоматическая коробка передач, парктроники, камера). Этот факт мог свидетельствовать о том, что авто хотели приобрести у конкретного продавца.

10 августа агентство «Новый День» направило официальный запрос в Тазовский МУП с просьбой объяснить необходимость покупки дорогостоящего подержанного внедорожника в санкционный период. Ответ пока не поступил.

Тазовское дорожно-транспортное предприятие занимается строительством, ремонтом и обслуживанием дорог. Руководители предприятия ранее фигурировали в уголовных делах.

Тазовский район, Юлия Фролова

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