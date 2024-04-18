Директор тазовского МУП отдавал контракты родственникам

Силовики снова нашли коррупцию в тазовском дорожно-транспортном предприятии. Директор Хачик Гозеян подозревается в коррупционном нарушении. При этом прежнего директора Мисира Исмаилова и его подчинённого Николая Жолудева осудили за хищение. Исмаилов также фигурировал и в других уголовных дела, в том числе и в расследовании в отношении бывшего главы района Александра Иванова.

«Прокуратура Тазовского района провела проверку соблюдения требований законодательства о противодействии коррупции в деятельности Тазовского муниципального унитарного дорожно-транспортного предприятия. С 2020 по 2024 годы директор предприятия на невыгодных условиях заключил 14 договоров на сумму 400 млн рублей с двумя коммерческими организациями, руководителями которых являлись его родственники», – уточнили в прокуратуре ЯНАО.

Работодателю, разумеется, директор об этом ничего не сообщил.

Прокурор района главе администрации Тазовского района Виктору Югаю внёс представление об устранении нарушений закона и потребовал уволить г-на Гозеяна. Хачика Гозеяна, согласно данных «Контур.Фокус», назначали на должность директора МУПа как раз в 2020 году.

Кроме того, материал проверки прокуратура направила следователям.

Ранее г-н Гозеян возглавлял ООО «Автодор» в Красноселькупском районе.

Тазовский район, Наталья Ефремова

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