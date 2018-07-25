Осужденный за коррупцию ямальский депутат стал фигурантом ещё одного дела

Силовики вскрыли ещё один факт коррупции в Тазовском дорожно-транспортном предприятии. МУП в период совершения этого вновь открывшегося преступления возглавлял осужденный за коррупцию Мисир Исмаилов.

«Следствие полагает, что директор МУП заключил со своей знакомой в 2016 году договоры аренды трактора. Техника не использовалась, но руководитель всё равно выплатил подрядчику 600 тыс. рублей», – рассказали в прокуратуре Ямала. Возбуждено уголовное дело.

В следственном управлении СК Ямала добавили, что «направлены поручения в правоохранительные органы для проведения оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление возможных дополнительных эпизодов преступной деятельности должностных лиц организации. Проводятся следственные действия».

Бывший директор МУП Мисир Исмаилов в последнее время является постоянным героем криминальной хроники. Он не только осужден за хищение средств предприятия, но и является фигурантом расследования в отношении бывшего главы Тазовского района Александра Иванова. С помощью фиктивного контракта на поставку запчастей Исмаилов и его подчинённый Николай Жолудев похитили порядка 7,5 млн рублей. Когда шло судебное разбирательство по этому делу, глава муниципалитета Александр Иванов попросил начальника местной полиции Никиту Дубинко вывести г-на Исмаилова из СИЗО. Правоохранитель согласился. Освобождённый на время Исмаилов и глава Иванов начали распивать спиртные напитки и обсуждать, как Исмаилов может избежать наказания. Когда по данному факту возбудили дело, Иванову пришлось уйти в отставку.

Тазовский, служба информации

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