Взят под стражу фигурант дела экс-главы Тазовского района

В окружном суде ЯНАО взяты под стражу экс-глава тазовского муниципального предприятия Мисир Исмаилов и его заместитель Николай Жолудев. В понедельник, 9 июля, там состоялось апелляционное заседание суда, в котором прокуратуре удалось добиться ужесточения наказания для фигурантов.

«Исмаилову назначено наказание в виде трёх лет лишения свободы, Николаю Жолудеву – два с половиной года. При этом Исмаилов должен выплатить штраф в 300 тыс. рублей. Исмаилов и Жолудев присуствовали на заседании и взяты под стражу. Прокуратура ходатайствовала об ужесточении наказания в связи с тем, что условный срок явно не соотвествует тяжести совершённого преступления», – рассказали агентству «Новый День» в прокуратуре Ямала.

В мае 2018 года бывший глава «Тазовское муниципальное унитарное дорожно-транспортное предприятие» Мисир Исмаилов и его заместитель Николай Жолудев были осуждены условно. Согласно фабуле дела, с помощью фиктивного контракта на поставку запчастей злоумышленники похитили порядка 7,5 млн рублей.

Напомним, г-н Исмаилов также является фигурантом расследования в отношении бывшего главы Тазовского района Александра Иванова. По версии следствия он обещал своему другу г-ну Исмаилову освободить его от отбывания наказания в тюрьме и организовать лечение. Кроме того, мэр попросил начальника отдела полиции района Никиту Дубинко передать судимому за коррупцию главе МУП алкоголь и продукты в ИВС. А затем с помощью полицейского встретился с Исмаиловым, которого вывели из изолятора.

Тазовский, служба информации

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