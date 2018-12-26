В Тазовском районе в думу пошел судимый главврач

В Тазовском районе в местную думу выдвинулся главврач районной больницы Фараджев Эльдар Захид оглы. Он претендует на место в многомандатном округе номер два. У кандидата есть погашенная судимость – в юношеском возрасте врач был судим за хулиганство. Об этом говорится в документах избиркома Ямала, сообщает агентство «Новый День». Кандидата выдвинула «Единая Россия».

«28.07.1998 года осужден Тазовским районным судом по ч. 1 ст. 213 «Хулиганство». Приговорен к условному сроку. Погашена 28.07.1999 года», – приводят данные в избиркоме.

В этом же округе у «Единой России» еще один кандидат – Дмитрий Анисимов. Возглавляет ООО «Многопрофильная Инновационная Компания».

Третий кандидат – самовыдвиженец, директор ООО «Тазагрорыбпром» Сергей Саньков.

Выдвижение на дополнительных выборах депутатов закончится 29 декабря 2018 года. Выборы пройдут 3 марта 2019 года.

Тазовский район пережил кризис власти в 2018 году. Прежний глава района Александр Иванов находится под следствием. Поводом для уголовного преследования стало то, что он попросил главу местной полиции вывести из ИВС находящего под следствием депутата районной думы Мисира Исмаилова. Представители власти распивали алкоголь в кабинете полицейского. И Иванов обещал Исмаилову, что тот сможет избежать наказания. Сам Мисир Исмаилов был осужден. В связи с этим и стал вакантен мандат в округе номер два в тазовской районной думе.

В материале использовано фото Эльдра Фараджева с сайта Тазовской районной больницы.

Тазовский район, служба информации

Тазовский район. Другие новости 25.12.18

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