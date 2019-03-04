Выборы на Ямале: посты получили муж ямальской певицы, судимый врач и экс-прокурор

На Ямале озвучены итоги поселковых выборов и довыборов в думу Тазовского района. Они прошли 3 марта 2019 года. По их итогам бывший окружной чиновник Денис Тихомиров стал главой поселка Толька. В администрации ЯНАО он занимал пост заместителя департамента природно-ресурсного регулирования. Кроме того, он известен как бывший муж депутата заксобрания и местной певицы Ямала Елены Лаптандер. Он набрал 54 процента голосов. На выборы г-н Тихомиров шел как самовыдвиженец-домохозяин. На кампанию, согласно отчету ТИК, он потратил чуть более 20 тыс. рублей – втрое меньше, чем кандидат от «Единой России» Сергей Гаврилов, который был временным главой поселка.

Главой другого села в Красноселькупском районе – Красноселькуп – стал Антон Бощенко (74 процента голосов). Он был заместителем главы, также временно исполнял обязанности руководителя. Его выдвигала «ЕР». Он потратил на выборы 157 тыс. рублей.

Главой села Салемал избрали Максима Карелина (45 процентов голосов).

На довыборах в Тазовскую думу победили два выдвинутых «ЕР» кандидата. Довыборы проводились в многомандатном округе номер два. В итоге в думу прошел судимый в юношестве главврач тазовской больницы Эльдар Фараджев и Дмитрий Анисимов, который возглавляет ООО «Многопрофильная Инновационная Компания». Ранее г-н Анисимов был чиновником – главой департамента имущественных отношений районной администрации. Кроме того, он работал прокурором района. Теперь является подрядчиком администрации Тазовского района по различным направлениям: уборка мусора поставка квартир, ремонты и реконструкции, оценка рыночной стоимости, топографические работы.

Салехард, служба информации

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