Самый красивый депутат Ямала раскрыла тайну личной жизни

Одна из красивейших женщин Ямала теперь свободна. Певица и по совместительству депутат окружного Заксобрания Елена Лаптандер сообщила о своем разводе.

«Друзья мои, отвечаю всем и сразу! Да, я развелась и все у меня хорошо», – написала на своей страничке в Facebook Елена Лаптандер. В ответ на сочувствие френдов, которые через одного сообщали, как им жаль распавшегося брака, она заявила: «Абсолютно не жаль!!! Всему своё время. Видимо, у каждого «брака» тоже есть свой срок годности... а когда продукт портится, зачем держать его в холодильнике..?!?».

Елена Лаптандер – одна из самых известных и красивых жительниц Ямала. Она была замужем за одним из чиновников правительства. Ей 38 лет, она закончила российскую академию музыки имени Гнесиных, а затем академию народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ. Елена исполняет народные ненецкие песни, выступала на гала-концертах в Кремле. В Заксобрании ЯНАО она представляет «Единую Россию», является членом комитетов по соцполитике и развитию АПК и делам коренных малочисленных народов Севера.

Салехард, служба информации

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