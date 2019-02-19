Самый стильный депутат Ямала хочет открыть школу моделей

Депутат заксобрания Ямала Елена Лаптандер предложила открыть в округе школу моделей. Об этом она сообщила после беседы с родителями юных ямальцев – дети хотели бы обучаться стилю и модельному искусству. Парламентарий предложила родителям рассчитать бизнес-модель и обещала помочь с обращением в фонд поддержки малого бизнеса. Об этом рассказали в пресс-службе заксобрания Ямала во вторник, 19 февраля 2019 года.

Сейчас в регионе нет такой школы. А интерес к моде, в том числе и национальной, есть. В конце 2018 года в регионе прошел фестиваль – «Ямал – центр Арктической моды». Журнал Vogue Italy даже опубликовал репортаж с фотосъемки проекта.

Елена Лаптандер предполагает, что бизнес может быт успешным. «Пока еще незанятая ниша может приносить доход в окружной бюджет и обеспечить рабочими местами специалистов», – сказала депутат, которую цитируют в пресс-службе окружной думы. Она добавила, что первые мастер-классы могут пройти уже в ближайшее время с участием «приглашенных знаменитостей». Подробности в пресс-службе не раскрыли.

Парламентарий также предложит руководителю театральной студии «Каморка» и артистам окружного Центра национальных культур дать уроки желающим стать моделями.

Елена Лаптандер не только депутат, она – певица, исполнительница песен на национальном языке. Она самый яркий депутат ямальской думы, светская львица, постоянный посетитель культурных и светских мероприятий Ямала.

Салехард, служба информации

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