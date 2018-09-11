Ямальский депутат похвасталась фото с цыганами и губернатором

Депутат заксобрания Ямала Елена Лаптандер опубликовала «звёздное» фото с известной группой Gipsy kings, на котором также присутствует новый глава Ямала Дмитрий Артюхов. Снимок сделан, очевидно, во время визита группы в Салехард – здесь знаменитые музыканты давали концерт в честь дня города 9 сентября 2018 года.

«Прекрасный вечер с прекрасными людьми) Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов, группа «Gipsy kings», Владимир Свидлов и я)))», – написала Елена Лаптандер комментарий к своему фото. Владимир Свидлов, которого упомянула депутат – глава Счётной палаты Ямала.

Елена Лаптандер и сама является певицей и местной знаменитостью. Она часто выступает на ямальских праздниках, участвовала в гала-концертах в Кремле.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 11.09.18

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