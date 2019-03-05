Прокуратура наказала нового депутата думы Тазовского района

Прокуратура Ямала нашла нарушения в компании нового депутата тазовской районной думы, который был избран в минувшие выходные дни – Дмитрия Анисимова. Он возглавляет фирму «Многопрофильная инновационная компания». Одна из сотрудниц структуры пожаловалась в прокуратуру на невыплату зарплаты.

«Заявительница работала в организации до 08.10.2018, при увольнении работодатель с ней окончательный расчет не произвел. Прокуратура района внесла руководителю компании представление. Только после этого женщине выплатили 30,5 тыс. рублей», – сообщили в прокуратуре Ямала во вторник, 5 марта. Довыборы в тазовскую думу прошли 3 марта 2019 года.

В ведомстве сообщают, что по постановлению прокурора района компания и директор Дмитрий Анисимов привлечены к административной ответственности по ч.6 ст.5.27 КоАП РФ (невыплата зарплаты). Им назначен штраф в сумме 50 тыс. рублей.

Дмитрий Анисимов ранее был чиновником – он занимал пост начальника департамента имущественных отношений Тазовского района. Более, г-н Анисимов трудился в прокуратуре.

Тазовский район, служба информации

Тазовский район. Другие новости 05.03.19

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