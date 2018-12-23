Бывший чиновник Ямала, экс-супруг депутата, заявился на выборы главы села

Бывший высокопоставленный чиновник администрации Ямала Денис Тихомиров заявился на выборы главы села Толька (Красноселькупский район Ямала). Они состоятся 3 марта 2019 года. В правительстве Ямала г-н Тихомиров занимал пост заместителя департамента природно-ресурсного регулирования, часто выступал в СМИ, замещал главу ведомства. Сейчас он домохозяин без работы. Почему и когда он ушел из окружной администрации – неясно.

Денис Тихомиров идет на выборы в качестве самовыдвиженца, то есть без поддержки партии. Согласно данным, которые он предоставил в избирком, он окончил Уральскую лесотехническую академию и «РАНХиГС». Он известен также как бывший муж депутата, певицы Елены Лаптандер. Сама она рассказывала в одном из интервью о той его части биографии, что связана с Красноселькупским районом. «Денис родился и вырос на Ямале – в поселке Толька Красноселькупского района. Когда мы познакомились, он был главным лесничим и депутатом районной Думы, а не олигархом из Москвы», – говорила депутат в 2015 году «Северному издательству». Тогда супруги еще были женаты.

Кроме Дениса Тихомирова в выборах главы села Толька участвует бывший оперуполномоченный полиции Ринат Назыров. Он ранее претендовал на пост главы Красноселькупского района, но был снят с выборов из-за ошибок в документации.

Еще два заявившихся участника выборов на пост главы Тольки – это водитель Александр Козлов и инженер аэропорта Толька Дмитрий Щепановский.

Все четверо кандидатов – самовыдвиженцы. Партии еще не назвали своих кандидатов.

Сейчас в селе Толька временный глава – Сергей Гаврилов.

Красноселькупский район, служба информации

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