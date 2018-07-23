На Ямале до выборов главы района не допустили полицейского

Одному из кандидатов отказано в участии в выборах главы Красноселькупского района. Речь идёт об оперуполномоченном отдела полиции Муравленко Ринате Назырове. Согласно решению ТИК, подписи в его поддержку признаны недействительными, сообщает агентство «Новый День».

Г-ну Назырову нужно было собрать 23 подписей избирателей, поскольку на выборы он пошёл в качестве самовыдвиженца. Он представил 24 фамилии. Все подписи признаны недействительными. В подписных листах есть неоговоренные исправления, подписи собирались не в тот период, когда это нужно было делать, кроме того, выдвиженец использовал не ту форму подписного листа. Сам Ринат Назыров обещал прокомментировать отказ в регистрации позднее.

Ранее он рассказывал агентству «Новый День», что он идёт на выборы, чтобы улучшить жизнь в районе. В комментариях в соцсети «Вконтакте» он также сообщил жителям Красноселькупского района, что уже столкнулся во время сбора подписей с тем, что людям говорили, за кого нужно проголосовать. В обсуждении новости о выдвижении несистемного кандидата развернулась дискуссия. Люди обозначили проблемные вопросы района: недостроенный аэропорт, спорткомплекс, детский сад.

Пост главы Красноселькупского района стал вакантен после того, как его бывший глава Василий Паршаков перешёл в администрации Тазовского района. Последний был обезглавлен после возбуждения уголовного дела в отношении экс-главы Александра Иванова. «Согласованным» кандидатом на пост главы Красноселькуспкого района стал заместитель главы Юрий Фишер – его выдинула «Единая Россия».

Красноселькупский район, служба информации

Красноселькупский район. Другие новости 20.07.18

Национальный конфликт на Ямале: Путина просят дать власть аборигенам. / Появилось первое фото заключенного Сенцова в колонии на Ямале. / Жители Тарко-Сале обратились к главе Ямала из-за вырубки леса под благоустройство. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»