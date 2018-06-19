На Ямале назначен ещё один временный мэр. Он хочет сохранить пост

Красноселькупский район временно возглавил заместитель ушедшего в тазовскую администрацию Василия Паршакова – Юрий Фишер. Об этом муниципальные власти сообщили 19 июня 2018 года. Юрий Фишер занимается вопросами строительства и жизнеобеспечения.
Г-н Фишер сообщил агентству «Новый День», что будет участвовать в праймериз «Единой России» по выдвижению кандидатов на пост главы района. «Праймериз пройдут 1 июля. Голосовать будут жители», – пояснил собеседник.
Приём документов от потенциальных участников праймериз уже стартовал. Глава района будет избран 9 сентября 2018 года на всенародных выборах.
Предыдущий глава Красноселькупского района Василий Паршаков досрочно сложил полномочия 15 июня 2018 года – он перешёл на работу в администрацию соседнего Тазовского района. Вероятнее всего, г-н Паршаков станет кандидатом на пост главы этого муниципалитета и также будет участвовать в выборах 9 сентября.
Экс-глава Тазовского района Александр Иванов ушёл в отставку в июне 2018 года в связи с возбужденным в отношении него уголовным делом.
Красноселькуп, служба информации
Красноселькуп. Другие новости 18.06.18
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