На Ямале сменили мэра, который выпивал с подследственным депутатом

Глава Красноселькупского района Василий Паршаков перешёл на работу в администрацию Тазовского района. Он стал первым замглавы районной администрации. Об этом сообщили в муниципалитете. Назначение произошло 15 июня 2018 года.

Вместе с этим Паршаков уже возглавил муниципалитет в качестве врио главы района. Это произошло в понедельник, 18 июня, сообщает агентство «Новый День». Это может означать, что он примет участие в праймериз и станет одним из кандидатов на пост главы района. По такой же схеме на Ямале был назначен глава администрации Ноябрьска Алексей Романов, заменивший Жанну Белоцкую.

Василий Паршаков занял в администрации района новую должность, которая экстренно была введена в структуру органов местного самоуправления депутатами 6 июня 2018 года. Кадровые рокировки случились после того, как бывший глава района Александр Иванов стал фигурантом уголовного дела. Он попросил начальника местной полиции освободить из СИЗО содержащегося под стражей депутата Исмаилова и обещал последнему добиться более мягкого наказания по его уголовному делу. В июне 2018 года Иванов досрочно сложил полномочия и теперь пост главы района вакантен.

В понедельник, 18 июня, единороссы должны объявить старт праймериз в Тазовском районе. Кстати, через процедуру предварительного партийного голосования должен будет пройти и кандидат на пост главы Красноселькупского района.

Обновлено 17:50. В обоих районах кандидаты должны будут пройти через всенародные выборы. Наблюдатели полагают, что кандидатура Паршакова на пост главы Тазовского района согласована врио губернатора Ямала Дмитрием Артюховым с прежним ямальским главой Дмитрием Кобылкиным. О революционных подвижках (например, омоложении) в муниципальных кадрах сейчас говорить не время, поскольку врио губернатора Ямала проводит собственную кампанию, считает собеседник издания.

Отметим, г-н Паршаков – непубличный мэр. По словам заместителя исполнительного директора Центра гражданских инициатив Кирилла Истомина, Василий Паршаков известен, прежде всего, серьёзной поддержкой населения Красноселькупского района. До службы в администрации он работал в лесной промышленности, а главы посёлков, входящих в состав района, являются его соратниками. «Специфика района ему знакома. И вместе с этим не думаю, что в администрации Тазовского района с его приходом начнутся какие-то межэлитные конфликты, чистки, отставки», – рассуждает политолог.



Фото – пресс-служба губернатора Ямала

Тазовский район, служба информации

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