Бывший ямальский мэр претендует на новую должность

Первый кандидат зарегистрировался на праймериз в качестве претендента на пост главы Тазовского района. Это врио главы муниципалитета Василий Паршаков. Речь идёт о внутрипартийном голосовании «Единой России». Оно в Тазовском пройдёт 1 июля. По его итогам партий выдвинет своего кандидата на выборах главы, которые пройдут 9 сентября 2018 года. О регистрации кандидата рассказали в окружном отделении партии.

Василий Паршаков был в экстренном порядке переведён с поста главы Красноселькупского района на должность первого зама главы Тазовского района в июне 2018 года. Кадровые рокировки связаны с тем, что бывший руководитель Тазовского Александр Иванов вынужден был уйти в отставку после возбужденного в отношении него уголовного дела.

Очевидно, что именно г-н Паршаков является согласованным кандидатом на пост главы Тазовского района, так как значимые кадровые перемещения в муниципалитетах курируются правительством Ямала.

Накануне Василий Паршаков был представлен депутатам районной думы. Он включился в повестку района и фактически начал предвыборную кампанию. В том числе Василий Паршаков проводит встречи с главами поселений, входящих в Тазовский район. «Динамика района очевидна по многим показателям. Будем продолжать следовать выбранному курсу с учётом корректировок и наработанного ранее управленческого опыта», – отметил врио на встрече с депутатами района. Его слова цитируют в пресс-службе.

Тазовский, служба информации

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