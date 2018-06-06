Глава Тазовского района ушел в отставку

Дума Тазовского района на заседании 6 июня приняла досрочную отставку главы, – передает корреспондент «Нового Дня». Александр Иванов сложил полномочия по собственному желанию. Сам он на заседании не присутствовал. Выборы нового главы, скорее всего, пройдут в единый день голосования 9 сентября, – сообщили в думе.

Напомним, в отношении главы Тазовского района Александра Иванова возбуждено уголовное дело, вторым фигурантом дела является глава райотдела полиции Никита Дубинко. По версии следственного комитета Ямала, Иванов просил начальника отдела МВД вывести из ИВС подсудимого – депутата районной думы Масира Исмаилова. Когда полицейский выполнил просьбу, глава района Иванов начал распивать с Исмаиловым спиртные напитки и обещал сделать так, что Исмаилова не заключат под стражу. Спустя несколько дней после этого просишествия Исмаилова осудили за хищение порядка 7,5 млн рублей с помощью фиктивного контракта.

В настоящее время Александр Иванов отстранен от работы в администрации. Решением суда ему назначен запрет на определенные действия. В том числе Иванову нельзя пользоваться средствами связи, выходить в Сеть, а также покидать дом на ночь.

Ранее председатель думы Ольга Борисова говорила «Новому Дню», что должна действовать презумпция невиновности. Она выразила сомнение в том, что информация, появившаяся о расследовании в отношении Александра Иванова, является достоверной.

Тазовский, служба информации

Тазовский. Другие новости 06.06.18

Под Надымом появились медведи. / Главный враг экс-губернатора Ямала Кобылкина выступил на Первом канале. / В Муравленко подвели итоги праймериз ЕР. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»