Ещё один бывший чиновник не допущен до выборов главы района на Ямале

Ещё один претендент на пост главы Тазовского района не допущен до выборов. Это Зигмунд Ульчибеков из села Газ-Сале. Согласно данных избиркома района, он не работает.

Однако известно, что ещё совсем недавно он занимал различные должности в администрации Тазовского района – в том числе в департаменте спорта и молодёжной политики, а также возглавлял спортивные муниципальные предприятия. Он также был депутатом в Газ-Сале. На выборы главы Тазовского района г-н Ульчибеков пошёл в качестве самовыдвиженца. Однако собрать необходимое число действительных подписей в свою поддержку не смог – 18 подписей были признаны недействительными по разным причинам, в том числе из-за технических ошибок в заполнении листов. Это и стало поводом для отказа в регистрации в качестве кандидата на выборах главы. Решение принял ТИК Тазовского района 29 июля 2018 года, сообщает агентство «Новый День».

Это уже второй кандидат на пост главы района, которому отказали в регистрации. Предоставить в избирком документы без ошибок не смог другой самовыдвиженец, бывший глава района Николай Харючи – брат Сергея Харючи, бывшего вице-спикера Заксобрания Ямала. Ранее г-н Харючи заявил в беседе с агентством, что представители окружной власти просили его добровольно отказаться от участия в выборах.

Пост главы Тазовского района освободился внезапно – из-за досрочной отставки Александра Иванова, который стал фигурантом уголовного дела.

Основным кандидатом, которого поддержала «Единая Россия» и власти округа, является экс-глава Красноселькупского района Василий Паршаков. Собеседники агентства «Новый День» советуют присмотреться к ещё одному кандидату – бывшему заместителю главы района Игорю Петухову, который, если будет зарегистрирован, сможет составить конкуренцию г-ну Паршакову.

В тексте использовано фото с сайта Газ-Сале.

Тазовский район, служба информации

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