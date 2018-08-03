Избирком избавил Тазовский район от несистемной оппозиции на выборах

Ещё двум несистемным кандидатам на выборах в Тазовском районе отказали в регистрации. В частности, не допущен до участия в довыборах в заксобрание Ямала Дмитрий Хороля – бывший депутат Госдумы от Ямала. Кроме того, на выборы главы Тазовского района не сможет пойти бывший замглавы тазовской администрации Игорь Петухов, которого ранее эксперты называли сильным участником.

И Дмитрий Хороля, и Игорь Петухов участвовали в выборах как самовыдвиженцы. Им нужно было собрать подписи жителей Тазовского района для того, чтобы их зарегистрировали. Согласно решению ТИК района от 2 августа 2018 года, оба претендента не справились с задачей грамотного оформления подписных листов и сбора действительных подписей.

Как пояснил в беседе с агентством «Новый День» г-н Петухов, он не станет оспаривать решение комиссии. «Я присутствовал на заседании. Все подписи были проверены по базе УФМС, которой у меня, разумеется, нет. Обнаружены ошибки. К сожалению, мне приходится признать, что это корректное решение. Там, где листы заполнял я сам, ошибок нет, наверное, нужно было самому собирать все подписи», – рассуждает собеседник. Напомним, он занимает пост начальника участка в «Тазовском муниципальном унитарном дорожно-транспортном предприятии», директор которого Мисир Исмаилов был осужден за коррупцию.

Получить комментарии Дмитрия Хороля не удалось. Ранее избирком не зарегистрировал на выборах главы района экс-руководителя муниципалитета Николая Харючи, который в связи с этим назвал выборы грязными.

Основным кандидатом на выборах главы Тазовского района является врио руководителя муниципалитета Василий Паршаков. Он был назначен после того, как прежний мэр Александр Иванов досрочно сложил полномочия в связи с возбуждением в отношении него уголовного дела.

Основным кандидатом на довыборах в заксобрание Ямала в одномандатном Тазовском округе является глава оленеводческого предприятия Степан Вануйто. Он планирует занять место ушедшего в досрочную отставку вице-спикера Сергея Харючи. По одной из версий отставка Харючи была связана с тем, что нельзя одновременно занимать пост в организации «оленеводы мира» и являться депутатом заксобрания округа.

Тазовский район, служба информации

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