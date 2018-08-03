Правительство Ямала в полном составе выехало в Тазовский район

Временно исполняющий обязанности губернатора Ямала Дмитрий Артюхов вместе с членами окружного правительства в пятницу, 3 августа, посетил Тазовский район. В муниципалитете меняется власть после возбуждения уголовного дела в отношении экс-главы района Александра Иванова. Ситуация, очевидно, требует особого контроля. В поездке главу округа сопровождали вице-губернатор Ирина Соколова, первый замгубернатора Алексей Ситников, заместители Татьяна Бучкова, Михаил Каган, Сергей Карасёв, Александр Калинин, Альбина Свинцова и Наталия Фиголь.

В числе обсуждаемых сегодня проблем района – районная больница. «Инфекционное, туберкулёзное, хирургическое, терапевтическое и педиатрическое отделения в данный момент не отвечают современным требованиям и нормам. Этот вопрос глава округа обсудил с жителями района во время личной встречи», – говорится в информации пресс-службы губернатора по итогам поездки в Тазовский район.

Дмитрий Артюхов также обещал жителям района заняться ремонтом местных дорог, социальной помощью пожилым жителям района, а также строительством детсадов.

В Тазовском также прошло совещание с временным главой района Василием Паршаковым (бывший мэр Красноселькупского района, срочно назначенный в Тазовский после отставки Иванова).

фото - официальный сайт правительства ЯНАО

Тазовский район, служба информации

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