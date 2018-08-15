На выборы главы Тазовского района пожаловались в суд

На выборах в Тазовском районе Ямала появились первые жалобы. Претендент на пост главы района Елена Яндо обратилась в суд из-за того, что её не зарегистрировали в качестве кандидата. Заседание по её жалобе состоится 17 августа, рассказали агентству «Новый день» в избиркоме Ямала.

Сама Елена Яндо в беседе с агентством пояснила, что будет два судебных заседания. «Одно связано с тем, что я как кандидат не была в надлежащем порядке уведомлена о дате заседания ТИК по рассмотрению вопроса о регистрации на выборах. В рамках второго суда я постараюсь доказать, что собранные мною подписи в поддержку выдвижения были действительными. Ранее в ТИК мне отказали на том основании, что в подписных листах есть ошибки и помарки. Я считаю, что члены избиркома не учли особенности почерка», – рассказала г-жа Яндо.

Она добавила, что в среду, 15 августа, она подала ещё одну жалобу – о том, что врио главы района Василий Паршаков (основной кандидат на кресло мэра) использует административный ресурс для собственного пиара перед выборами, посещая различные фактории и предприятия.

Ещё одна жалоба в Тазовском районе опубликована кандидатом в депутаты заксобрания Ямала (по одномандатному округу) Ейко Сэротэтто на его странице «ВКонтакте». По словам коммуниста, его агитационные плакаты в Яр-Сале срывают соратники главы Ямальского района Андрея Кугаевского. А сам мэр якобы открыто поддерживает единоросса. Напомним, основным кандидатом от партии власти в окружную думу является директор агрокомплекса «Тазовский» Степан Вануйто. Как сообщили агентству в избиркоме Ямала, официальная жалоба от г-на Сэротэтто пока не поступала.

Тазовский район, служба информации

Тазовский район. Другие новости 15.08.18

Медведев подписал документ, по которому власти Ямала обязаны за пять лет построить мост через Обь. / В Новом Уренгое умер ветеран, которого врачи «скорой» отказывались везти в больницу. / Ямальских чиновников накажут за тяжелую травму ребенка на игровой площадке. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»