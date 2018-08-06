На выборы главы Тазовского района допустили меньше половины претендентов

В Тазовском районе окончена регистрация кандидатов на пост главы муниципалитета. Семь претендентов из двенадцати получили отказ.

Не будут участвовать в выборах однофамильцы кандидата от ЛДПР – Игорь Яндо (заведующий сельским домом культуры) и Елена Яндо (предприниматель). Также отказ получил судимый претендент Загир Джумакаев (сотрудник компании «ТазСпецСервис»). Не смог собрать нужное количество подписей без ошибок в подписных листах муниципальный служащий – Алексей Глушков, замдиректора «Управления капстроительства» Тазовского района.

Как сообщало агентство «Новый День» ранее, отказали в регистрации на выборах главы двум бывшим руководителям районной администрации – экс-главе района Николаю Харючи и заместителю главы Игорю Петухову.

Кто зарегистрирован

На выборах главы Тазовского района – два партийных кандидата. От «Единой России» идёт врио руководителя муниципалитета – Василий Паршаков. От ЛДПР – Илья Яндо, главный зоотехник, поселковый депутат.

В числе самовыдвиженцев, сумевших собрать подписи без нарушений – Фёдор Лапсуй (председатель общины «Феодальная»), Анатолий Касьянов (гендиректор коммерческой компании, также известный как руководитель Тазовского филиала УК «Домовой» – «Ямалкоммунэнерго») и Александр Гавричкин (директор исследовательского центра).

Глава Тазовского района будет избран 9 сентября 2018 года. Предыдущий руководитель Александр Иванов досрочно ушёл в отставку после того, как стало ивзестно о том, что он выпивал с подследственным депутатом Тазовского района Мисиром Исмаиловым.

Тазовский, служба информации

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