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Понедельник, 10 сентября 2018, 07:10 мск

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Новый глава Тазовского района не сможет получить «чеченский» результат на выборах

Фото – ЕР Ямала

В Тазовском районе на выборах главы лидирует по данным на 4 утра 10 сентября 2018 года Василий Паршаков. У него 52,6 процентов голосов (это из тех бюллетеней, что были обработаны на указанное время). Паршаков – согласованный округом кандидат, бывший глава Красноселькупского района. Остальные голоса делят трое его конкурентов.

Любопытно, что самовыдвиженец Александр Гавричкин (руководитель в одном из учреждений РАН) пока набрал больше голосов, чем его более активные в политике оппоненты. У него 13,6 процентов. У бывшего главы управляющей компании Анатолия Касьянова, который пытался через суд снять г-на Паршакова с выборов, около девяти процента голосов. У Фёдора Лапсуя – председателя общины – примерно также. Выдвинутый ЛДПР Илья Яндо получил поддержку 10 процентов избирателей, судя по цифрам обработанных на 4 утра бюллетеней.

Выборы в Тазовском районе могли бы быть ещё более конкурентными. На них заявлялись в том числе бывший глава района Николай Харючи и экс-заместитель главы района Николай Петухов. Однако оба они не были допущены до регистрации – комиссия посчитала, что их подписи недостоверны. Николай Харючи в беседе с агентством «Новый День» назвал это решение политическим.

Зарегистрированный кандидат- самовыдвиженец Анатолий Касьянов – жаловался в ибирком и в суд на то, что Василий Паршаков пользуется административным ресурсом. Развёрнутое интервью чиновника было опубликовано в местной газете. Кроме того, по версии Касьянова, Паршаков неправомерно посещал коллективы предприятий и стойбища, используя служебный транспорт.

Тазовский район, служба информации

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