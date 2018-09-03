Соперник главы Тазовского района требует равноправия на выборах

В Тазовском районе кандидат на пост главы смог добиться встречи с избирателями после жалобы в ТИК. Речь идёт о самовыдвиженце Анатолии Касьянове. Он 20 августа 2018 года попросил у главы филиала «Ямалкоммунэнерго» (ЯКЭ) предоставить помещение для встречи с сотрудниками компании на таких же условиях, как это было организовано для врио главы района Василия Паршакова. Однако ответ от директора филиала ЯКЭ Александра Горлова в установленные сроки не поступил.

Избирком 1 сентября 2018 года признал, что жалоба подана обосновано и предложил главе филиала «Ямалкоммунэнерго» определить место и время встречи. Как пояснили в компании, решение к ним ещё не поступило.

Ранее г-н Касьянов жаловался на то, что г-н Паршаков пользуется административным ресурсом. Однако его жалоба не была признана обоснованной.

Между тем появилась информация о том, что сам г-н Касьянов остался должен крупную сумму управляющей компании «Домовой», которую ранее возглавлял (учредитель компании – «Ямалкоммунэнерго»). Речь идёт о задолженности по договору займа. Получить комментарии г-на Касьянова пока не удалось. Его телефон недоступен. Соглано решению суда, сумма долга – 422 тыс. рублей.

Напомним, в Тазовском районе выбирают главу после отставки Александра Иванова, который обещал смягчить наказания дл своего приятеля, находящегося под следствием – Мисира Исмаилова.

Тазовский район, служба информации

Тазовский район. Другие новости 03.09.18

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