Главу Тазовского района не сняли с выборов

Суд Тазовского района отказался снимать с выборов врио главы района Василия Паршакова. Заседание состоялось в пятницу, 31 августа. Жалобу подавал соперник Паршакова – Анатолий Касьянов. Он предположил, что врио главы использует своё служебное положение и админисративный ресурс. Об итогах заседания рассказал представитель г-на Касьянова в беседе с агентством «Новый День».

Ранее агентство подробно рассказывало о нарушениях, которые обнаружил г-н Касьянов. В том числе это большое программное интервью, в котором Паршаков озвучивал планы на будущее. А также размещение информации о чиновнике на официальном сайте администрации Тазовского района.

Ещё один кандидат, которому ранее было отказано в регистрации на выборах – Елена Яндо– также пожаловалась на то, что Паршаков использовал админресурс. Она также подала заявление в суд, но дата заседания назначена не была.

Василий Паршаков был в экстренном порядке назначен врио главы Тазовского района после того, как с поста ушёл Александр Иванов, которого подозревают в уголовном преступлении.

Тазовский район, служба информации

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