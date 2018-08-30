Главу Тазовского района попробуют снять с выборов через суд

Врио главы Тазовского района Василия Паршакова просят снять с выборов через суд. Жалобу в инстанцию отправили его соперники – Анатолий Касьянов и Елена Яндо. Поводом для заявления стало использование Паршаковым административного ресурса, рассказали 30 августа 2018 года агентству «Новый День» авторы обращений. Судебное заседание по обращению Касьянова назначено на 31 августа.

В суд Касьянов и Яндо пошли после того, как их жалобы отклонили в ТИК Тазовского района.

В своём заявлении в избирком Анатолий Касьянов указывал, что врио главы района дал большое интервью местной газете, которое фактически является предвыборной программой. По версии самого Василия Паршакова, материал с названием «Предстоит большая работа» – это лишь беседа о его работе, которая был записана ещё до его ухода в перевыборный отпуск (6 августа 2018 года). Решение ТИК вынесено в пользу Паршакова: по версии комиссии, интервью – это объективное информирование читателя о работе местной власти, а не пиар.

Аналогичное решение вынесено комиссией Тазовского района и по заявлению Елены Яндо, которая претендовала на пост главы, но не смогла пройти процедуру регистрации. Она указала, что Василий Паршаков незаконно использовал служебный транспорт в командировках по стойбищам и факториям, где он якобы проводил агитацию. В ТИК посчитали, что это были поездки Паршакова как врио главы, а не как кандидата.

Получить комментарии самого Василия Паршакова снова не удалось.

Тазовский район, служба информации

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