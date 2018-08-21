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Вторник, 21 августа 2018, 15:22 мск

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Известен спонсор основного кандидата на пост главы Тазовского района

Спонсором врио главы Тазовского района Василия Паршакова на выборах стала строительная компания ООО «СибИнвестСтрой». Фирма перевела в пользу кандидата 170 тыс. рублей. Об этом сообщается в финансовом отчёте г-на Паршакова. Средства он потратил на предвыборную агитацию.

Как рассказал глава компании «СибИнвестСтрой» Виктор Афошин в беседе с агентством «Новый День», Василий Паршаков известен ему ещё по работе в Красноселькупском районе (ранее Паршаков возглавлял Красноселькупский район). Компания возводила там несколько объектов, у руководства сложились конструктивные отношения с главой. «Сложилось впечатление о нём, как о человеке принципиальном, профессионале», – говорит г-н Афошин. Он добавляет, что взамен финансовой помощи не ждёт лоббирования интересов компании. «У нас, как у коммерсантов, нет заинтересованности. Во-первых, мы не строим сейчас никаких объектов в Тазовском районе. А если говорить в целом: сейчас главам сложно на что-то влиять, ведь все объекты расторговываются через электронные аукционы. Более того, аукционы проводят чаще всего окружные структуры», – заключил директор предприятия.

Согласно открытым источникам, компания в 2018 году получила несколько контрактов на выполнение работ в Тазовском районе, в том числе на благоустройство в Гыде.

В кампании по выборам главы Тазовского района сопоставимый с Паршаковым денежный фонд пока имеет самовыдвиженец Анатолий Касьянов. Он, кстати, на днях отправил жалобу в избирательную комиссию на своего оппонента. По версии г-на Касьянова, Паршаков пользуется админресурсом.

Напомним, в числе кандидатов на пост района также – Александр Гавричкин, Фёдор Лапсуй, Илья Яндо.

Тазовский район, служба информации

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