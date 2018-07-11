«Меня спрашивают: где ты потерялся?» Интервью с Николаем Харючи о причинах выдвижения на пост главы Тазовского района

Бывший глава Тазовского района Николай Харючи объяснил своё выдвижение на выборах. Как рассказал политик в беседе с агентством «Новый День», он уже около недели находится в посёлке и собирает подписи, необходимые для регистрации в Избиркоме. Всего ему предстоит собрать 61 подпись. Николаю Харючи 65 лет. Он оставил пост главы в 2010 году, уступив его своему заместителю Александру Иванову. В 2018 году Иванов ушёл в отставку из-за возбужденного в отношении него уголовного дела.

– Николай Николаевич, расскажите, пожалуйста, что вас заставило идти на выборы.

– Во-первых, я до сих пор волнуюсь: это решение далось мне очень нелегко. Я долго думал, и в принципе принял решение из-за того, что мне обидно стало за моих земляков тазовчан, когда прочитал в интернете, что это самый коррумпированный район. Я столько сделал за то время, что руководил территорией (более 30 лет). Подтолкнули меня люди. Позвонило много людей: «Где ты там сидишь, где потерялся? Почему спрятался. Нам совсем тяжело».

– Вы же сейчас не живёте в Тазовском, в Тюмени находитесь?

– Вообще, да. Я зарегистрирован в Тюмени. Мои дети там, мои внучки все там. Но в Тазовском у меня дом. Я долго его строил, но построил. Мои родители здесь похоронены, мои родовые места здесь. Я проживаю в Тюмени, но два-три раза в год бываю у себя в Тазовском.

– Николай Николаевич, ваша кандидатура не согласована с окружными властями, вы не проходили через праймериз «Единой России». Партия выдвинет другого кандидата – Василия Паршакова. Как ваше выдвижение воспримут в округе?

– Для меня важнее, как воспримут мои шаги мои земляки. Я в партию не обращался, несмотря на то, что много лет возглавлял политсовет в Тазовском районе. И до сих пор являюсь членом партии. Принял решение идти самовыдвиженцем.

Знаю, что мне укажут на возраст. Но, тем не менее, вся моя жизнь связана с Тазовским районом. Люди говорят, что я сделал очень много. И я ещё готов впрячься в лямку главы и делать всю работу для народа и для района. Здоровье позволяет.

– А чем вы занимались с 2010 года? Говорите, приезжали в Тазовский, значит, следили за жизнью района?

– Был неработающим пенсионером. Занимался любимыми внучками. Дети мои всегда говорили: «Всю жизнь проездил, мы выросли без тебя». Поэтому я решил наверстать упущенное. Приезжал сюда, в Тазовский, с людьми общался, следил через средства массовой информации за повесткой. Был в курсе событий и в Тазовском районе, и на Ямале.

– Как вы планируете исправить ситуацию в муниципалитете? Вам же в любом случае придётся налаживать отношения с округом

– Сейчас на уровне региона тоже смена руководства. Я вообще человек добрый, как люди говорят. Порой, даже слишком. Мой характер и мой опыт позволит наладить отношения. Понятно, по закону мы самостоятельные. Но я реально смотрю на вещи, без округа что-либо сильно изменить невозможно.

– А как вы собираетесь наводить порядок на территории?

– Ну, самый первый шаг, который я бы совершил – реанимировал бы власть в районе. Чтобы люди поверили власти, потому что сейчас этого нет. А далее уже по программам, которые существуют. Ещё в мою бытность муниципалитет имел самую дальнюю перспективу по социально-экономическому развитию, на 15 лет. Планы есть, некоторые реализуются, некоторые задерживаются.

– Николай Николаевич, в районе непростая ситуация после отставки главы Александра Иванова, как успокоить народ? Мне кажется, многие вообще не понимают, что происходит

– Действительно, люди не понимают. Я думаю, нужно сделать так, чтобы люди поверили власти.

– Как оцениваете своих конкурентов?

– Пока рано об этом говорить. Нужно, чтобы прошла регистрация, и мы получили удостоверение кандидатов. Но в целом, все люди, которые готовятся к выдвижению на пост главы района – это достойные люди.

– С вами не пытались связаться представители окружной власти?

– Нет.

– Николай Николаевич, как проходит сбор подписей?

– Люди реагируют адекватно. Многие коренные говорят: «огого». Это возглас одобрения, я его знаю. Или ещё говорят: ули-ули-сово. По-ненецки это значит: очень-ооочень хорошо.

Тазовский район, служба информации

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