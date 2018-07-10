Бывший глава Тазовского района намерен вновь получить власть

На выборы главы Тазовского района заявились пять самовыдвиженцев. Среди них известный в муниципалитете Николай Харючи, который ранее возглавлял Тазовский район. Это брат бывшего вице-спикера заксобрания Ямала Сергея Харючи.

Документы в Избирком также подали судимый за кражу начальник участка «Тазспецсервис» Загир Джумакаев, гендиректор «Феникс» Анатолий Касьянов, учёный Александр Гавричкин. Также на выборы выдвинулись два однофамильца Яндо – Игорь и Илья (от ЛДПР).

Напомним, кандидатом от «Единой России» на пост главы Тазовского района должен стать бывший глава Красноселькупского района Василий Паршаков. Он не спешит подавать документы в Избирком.

Досрочные выборы главы Тазовского района связаны с уголовным делом в отношении экс-руководителя Александра Иванова. По версии следствия, он уговорил начальника полиции орагнизоать встречу с подсудимым депутатом Мисиром Исмаиловым, обещал последнему освобождение от отбывания наказания в колонии и выпивал с ним в кабинете полицейского.

фото – официальный сайт Тазовского района

Тазовский район, служба информации

Тазовский район. Другие новости 10.07.18

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