Ямальские власти обвинили в нечестном поведении на выборах тазовского главы

Несистемному кандидату на выборах главы Тазовского района – Николаю Харючи – отказано в регистрации. Он стал участником кампании в качестве самовыдвиженца. Его хорошо знают в Тазовском, так как он руководил районом много лет. Ему нужно было собрать 61 подпись избирателей. В ТИК на заседании комиссии 23 июля 2018 года признали собранные подписи недействительными из-за ошибок в подписных листах.

«Остальные кандидаты ещё собирают пакет документов. Они смогут его принести до 27 июля 2018 года», – сообщили агентству в избирательной комиссии.

Сам Николай Харючи считает, что решение комиссии стало политическим, и «теперь выборы главы района вполне можно назвать «грязными». «Со мной в Тюмени (именно там сейчас проживает собеседник – прим.ред.) встречались представители окружной власти, представитель вице-губернатора, и просили не выдвигаться. Но я ответил отказом, так как мне было бы стыдно перед людьми – сначала просить их поддержки, а потом сниматься. Судиться с ТИК я не буду. Я прекрасно понимаю, что была задача меня не допустить до выборов и, если не в этот раз, то на остальных этапах политической кампании меня всё равно бы каким-то образом сняли», – рассуждает политик. Он отмечает, что уже извинился перед людьми, которые подписались в его поддержку. Как признался Николай Харючи, он продолжит следить за выборами главы Тазовского района. «Больше всего меня удивляет то, что не посоветовались с людьми. Многие отмечают, что власть становится слишком авторитарной», – заключает собеседник.

Между тем на выборах главы Тазовского района есть ещё один известный политик – бывший замглавы администрации Игорь Петухов. Тазовчане, хорошо знакомые с политической историей района, указывали, что он имеет большие шансы победить, если будет допущен до выборов. Он тоже идёт как самовыдвиженец и собирает подписи в свою поддержку.

Тазовский, служба информации

Тазовский. Другие новости 23.07.18

Ямальский посёлок заказывает банкет: курица с ананасами и грузди со сметаной. / Нового заместителя мэра Ноябрьска нашли в Кургане. / Новый полпред УрФО Цуканов собирается на Ямал. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»